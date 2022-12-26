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В «Мерседесе» признались, что недооценили эффект дельфинирования перед сезоном-2022

В «Мерседесе» признались, что недооценили эффект дельфинирования перед сезоном-2022
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Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин признался, что команда недооценила эффект дельфинирования перед началом минувшего сезона, в результате чего выступила хуже ожидаемого.

«В Сильверстоуне были плохие условия для обкатки, это не позволило бы получить чёткое представление. В Барселоне на тестах дельфинирование было, но с учётом первой обкатки мы использовали большой дорожный просвет. Тогда мы мало знали об этом эффекте. На тот момент для нас было лучшим вариантом пожертвовать скоростью и поднять машину. Мы не считали, что ситуация так плоха.

Ожидалось, что за счёт обновлений к первой гонке мы вернём скорость. Однако дельфинирование вышло на новый уровень, в итоге стало невозможно добиваться большей эффективности, ведь мы подняли машину ещё выше», — приводит слова Шовлина Autosport.

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