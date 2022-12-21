Возвращение королей. В 2023-м «Мерседес» снова будет на вершине

Сезон-2022 во многих смыслах получился необычным, чего и стоило ждать от первого чемпионата, прошедшего по новому регламенту. Одной из основных неожиданностей чемпионата стал провал команды «Мерседес», доминировавшей в Формуле-1 на протяжении всей турбоэры. Но мы считаем: в 2023-м соперникам немцев будет не до смеха.

Напряжённый сезон-2021 не позволил команде вновь доминировать

Предпосылки намечающегося падения были, откровенно говоря, ещё в 2021 году. А прогноз, при котором Льюис Хэмилтон не одержит ни одной победы впервые в карьере, был сделан ещё до старта сезона — по окончании предсезонных тестов. Тем не менее даже на тестах нельзя было сказать наверняка, действительно ли машина «Мерседеса» получилась столь плохой в сравнении с предыдущими сезонами или Тото Вольф и компания попросту занимаются своим любимым делом — сэндбэгингом.

Ответ пришёл едва ли не на первой гонке сезона — «Мерседес» не просто перестал быть самой быстрой машиной пелотона, но и выпал из борьбы за поулы и победы. Понимая, что сезон проигран ещё до его начала, «Мерседес» начал играть вдолгую, что подтверждалось в том числе результатами Льюиса. По большей части в первой половине сезона приходилось бороться скорее со своей машиной, чем с соперниками, а для того, чтобы кого-то победить, сначала нужно его понять. Именно этим и занимались в команде.

Вчера было лучше, чем позавчера

И, как показала вторая половина сезона-2022, весьма успешно: команде удалось выиграть поул и даже одержать победу в гонке, пусть и досталась она Джорджу Расселлу, а не семикратному чемпиону мира. Более того, на фоне неудач «Феррари» к последним гонкам сезона искренне верилось, что немцы смогут зацепиться и за второе место в Кубке конструкторов. Не вышло, что, возможно, к лучшему.



«Мерседес» в ходе сезона стал одной из самых прогрессирующих команд, и ничего не говорит против того, что этот прогресс им удастся продолжить, тем более на фоне возможных проблем у основных конкурентов.

В Брэкли явно разобрались с тем, как работает их машина, какие у неё есть слабые стороны и как их можно исправить. Да, соперники тоже не собирались в зимнюю спячку, но с точки зрения потенциала развития машины есть ощущение, что у «Мерседеса» их потолок находится едва ли не на одном уровне с «Ред Булл», а то и выше, чем у творения Эдриана Ньюи.



Вопрос только в том, кто быстрее достигнет этого потолка. И здесь на помощь «Мерседесу» по старой традиции приходит ФИА. Речь не столько о потолке расходов, сколько о распределении времени работы в аэродинамической трубе. В следующем году у «Ред Булл» будет всего 25 сессий в неделю, в то время как у «Феррари» их будет 30, а у «Мерседеса» и вовсе 32. Машины нового регламента получились далеко не идеальными, работы над ними предстоит много, даже чемпионам из «Ред Булл», но сейчас у австрийцев если руки и не связаны накрепко, то точно слегка прикованы к туловищу. Этот фактор может сыграть на руку «Мерседесу».

Соперники и ФИА могут подарить «Мерседесу» лидерство

Конечно, есть ещё соперники из Италии, но «Феррари» по старой традиции решили доломать то, что хоть как-то работало, и сменить систему управления командой. Да, Бинотто заслуживал увольнения, а его стратегический штаб, возможно, и чего похуже, но полная перестройка команды с переходом на руководящую роль в коллективе Фредерика Вассёра явно не сыграет на руку «Феррари» в краткосрочной перспективе.

«Мерседес», разобравшийся с машиной и имеющий козырь на руках в виде дополнительных сессий на работу с аэродинамикой, явно будет семимильными шагами двигаться вперёд. Возможно, этого будет недостаточно, чтобы всерьёз навязать борьбу «Ред Булл» в самом начале сезона, но за несколько гонок зацепиться Хэмилтон и Расселл вполне смогут, минимизировав потери, а к концу сезона-2023 «Мерседес» на фоне вышеизложенного вполне может стать главной силой чемпионата.

Вопрос здесь скорее не в концовке следующего сезона, а в его начале: сможет ли «Ред Булл» набрать достаточное преимущество, чтобы «Мерседес» попросту не успел их догнать, став быстрейшей машиной пелотона? Ответ — скорее нет, чем да. Сезон-2023 обещает нам ещё более интересную борьбу, чем в 2022-м, и, похоже, главными действующими лицами в предстоящем году будут снова Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон.



А как считаете вы, сможет ли Хэмилтон в 2023 году побороться за свой восьмой титул? Делитесь мнениями в комментариях!