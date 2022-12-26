Окон: в «Альпин» на нас оказывают положительное давление. Я чувствую себя здесь хорошо

Пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался по поводу положения дел в команде.

«Я впервые приехал в Энстоун в 2010 году, то есть 12 лет назад, и это безумие, я видел много перемен. У нас отличное руководство с Отмаром, с Лораном, с Лукой. Я думаю, это фантастическая команда. Они оказывают на нас положительное давление. Это не негативное давление, когда нужно хорошо выступать, иначе всё будет кончено. Это совершенно другое. Это страсть к гонкам, к автоспорту.

С тех пор как Лоран, Лука и Отмар присоединились к нам, я чувствую себя более расслабленным и чувствую себя хорошо. Поэтому я должен быть очень спокоен.

Я рассчитываю на работу, которую выполняю. Каждую неделю я на заводе, усердно работаю. Я не хочу, чтобы, когда закончу свою карьеру, сожалеть и говорить, что, может быть, если бы я сделал то-то, это могло бы привести меня на более высокое место. Это не то, чего я хочу. Все зависит только от меня», — приводит слова Окона Autosport.

Окон использовал стул в сочинской гостинице в качестве гантели: