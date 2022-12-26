Окон: в «Альпин» на нас оказывают положительное давление. Я чувствую себя здесь хорошо

Пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался по поводу положения дел в команде.
«Я впервые приехал в Энстоун в 2010 году, то есть 12 лет назад, и это безумие, я видел много перемен. У нас отличное руководство с Отмаром, с Лораном, с Лукой. Я думаю, это фантастическая команда. Они оказывают на нас положительное давление. Это не негативное давление, когда нужно хорошо выступать, иначе всё будет кончено. Это совершенно другое. Это страсть к гонкам, к автоспорту.
С тех пор как Лоран, Лука и Отмар присоединились к нам, я чувствую себя более расслабленным и чувствую себя хорошо. Поэтому я должен быть очень спокоен.
Я рассчитываю на работу, которую выполняю. Каждую неделю я на заводе, усердно работаю. Я не хочу, чтобы, когда закончу свою карьеру, сожалеть и говорить, что, может быть, если бы я сделал то-то, это могло бы привести меня на более высокое место. Это не то, чего я хочу. Все зависит только от меня», — приводит слова Окона Autosport.
Окон использовал стул в сочинской гостинице в качестве гантели:
- 26 декабря 2022
-
15:50
-
15:28
-
14:56
-
14:19
-
13:07
-
13:00
-
12:54
-
12:21
-
11:05
-
10:33
-
10:16
-
10:07
-
00:22
- 25 декабря 2022
-
23:55
-
23:26
-
22:28
-
21:41
-
21:00
-
20:35
-
19:51
-
18:46
-
18:39
-
17:34
-
16:24
-
15:34
-
14:46
-
14:27
-
12:31
-
12:11
-
10:51
-
09:54
-
00:52
-
00:46
- 24 декабря 2022
-
23:57
-
23:51