Сарджент: шанс попасть в Формулу-1 выпадает раз в жизни

Американский новичок «Уильямса» Логан Сарджент поделился ожиданиями от дебютного сезона в Формуле-1.



«Безусловно, для меня большая честь — получить такую возможность. Такой шанс выпадает, думаю, раз в жизни, и сейчас моя главная задача — воспользоваться им по полной. Важно будет подойти к сезону максимально хорошо подготовленным физически и с точки зрения психологии, а также познакомиться с командой. Пока стоит такая цель, и, надеюсь, в новом сезоне мы выступим хорошо», — приводит слова Сарджента Daily Mirror.



Логан Сарджент заменит в «Уильямсе» канадского гонщика Николаса Латифи, с которым было принято решение не подписывать новый контракт. Напарником Сарджента в новой команде будет Алекс Албон.

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