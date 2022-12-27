Сарджент: шанс попасть в Формулу-1 выпадает раз в жизни
Поделиться
Американский новичок «Уильямса» Логан Сарджент поделился ожиданиями от дебютного сезона в Формуле-1.
«Безусловно, для меня большая честь — получить такую возможность. Такой шанс выпадает, думаю, раз в жизни, и сейчас моя главная задача — воспользоваться им по полной. Важно будет подойти к сезону максимально хорошо подготовленным физически и с точки зрения психологии, а также познакомиться с командой. Пока стоит такая цель, и, надеюсь, в новом сезоне мы выступим хорошо», — приводит слова Сарджента Daily Mirror.
Логан Сарджент заменит в «Уильямсе» канадского гонщика Николаса Латифи, с которым было принято решение не подписывать новый контракт. Напарником Сарджента в новой команде будет Алекс Албон.
Комментарии
- 27 декабря 2022
-
20:23
-
19:35
-
18:54
-
18:15
-
17:36
-
16:50
-
16:17
-
15:35
-
14:47
-
14:08
-
14:04
-
13:37
-
13:25
-
12:49
-
12:38
-
12:20
-
12:07
-
11:50
-
10:56
-
10:42
-
09:55
-
09:55
-
00:46
-
00:40
- 26 декабря 2022
-
23:51
-
23:05
-
22:59
-
20:56
-
19:51
-
19:47
-
19:44
-
18:52
-
18:48
-
17:35
-
17:31
Партнерский контент