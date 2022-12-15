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ФИА изменила номер Логана Сарджента в заявочном листе на сезон-2023

ФИА изменила номер Логана Сарджента в заявочном листе на сезон-2023
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Международная автомобильная федерация (ФИА) обновила заявочный лист пилотов Формулы-1 на сезон-2023, внеся изменения в номер американского новичка «Уильямса» Лоаган Сарджента.

Напомним, изначально в опубликованном Международной автомобильной федерацией (ФИА) официальном заявочном листе на 2023 год у Логана Сарджента указан 02. При этом в Формуле-1 ранее все номера до 10 были без нулей.

При этом Логан Сарджент сообщал, что планирует выступать в Формуле-1 под вторым номером, объясняя это тем, что использовал его в Формуле «Рено».

ФИА не объяснила причины смены номера, но, вероятно, при создании документа была допущена ошибка.

Логан Сарджент в конце минувшего сезона гарантировал себе суперлицензию, заняв четвёртое место в общем зачёте Формулы-2. Американец в 2023 году заменит канадского пилота Николаса Латифи в «Уильямсе», став напарником Алекса Албона.

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