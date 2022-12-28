Чивчян рассказал о подготовке к новому сезону RDS GP и анонсировал приход нового гонщика

Российский гонщик RDS GP Георгий Чивчян рассказал о подготовке к новому сезону дрифт-серии.
«Немного новостей. Работа идет полным ходом! До начала сезона 2023 нашей команде необходимо построить как минимум 3 Silvia S15!
Один проект мы готовим на заказ (та, что справа от меня). Уже большая часть работ завершена. Сейчас кузов готовится к покраске, а потом чистовая сборка. Вполне возможно, что этот автомобиль можно будет увидеть на финальном этапе Sochi Drift Challenge.
После гонки в Сочи кузов Ромкиной машины сильно пострадал. Поэтому ребята уже приступили к постройке нового. Многие уцелевшие компоненты будут переставлены с поврежденного автомобиля, но также мы применим ряд изменений и нововведений. О них вы узнаете по мере реализации проекта.
Мою машину полностью разобрали и в ближайшее время кузов отправится на дефектовку. Последствия удара в Сочи оказались не такими критичными, но надо убедиться точно в каком состоянии кузов.
А еще будет одна S15 для нового пилота команды», — написал Чивчян на своей странице «ВКонтакте».
Фото: vk.com/gchivchyan
- 28 декабря 2022
-
17:52
-
17:38
-
16:33
-
15:42
-
15:33
-
14:31
-
14:24
-
14:13
-
13:29
-
13:06
-
13:06
-
11:53
-
11:52
-
11:15
-
10:37
-
10:12
-
09:49
-
00:26
- 27 декабря 2022
-
23:28
-
22:51
-
22:19
-
21:34
-
20:23
-
19:35
-
18:54
-
18:15
-
17:36
-
16:50
-
16:17
-
15:35
-
14:47
-
14:08
-
14:04
-
13:37
-
13:25