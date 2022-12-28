Чивчян рассказал о подготовке к новому сезону RDS GP и анонсировал приход нового гонщика

Российский гонщик RDS GP Георгий Чивчян рассказал о подготовке к новому сезону дрифт-серии.



«Немного новостей. Работа идет полным ходом! До начала сезона 2023 нашей команде необходимо построить как минимум 3 Silvia S15!



Один проект мы готовим на заказ (та, что справа от меня). Уже большая часть работ завершена. Сейчас кузов готовится к покраске, а потом чистовая сборка. Вполне возможно, что этот автомобиль можно будет увидеть на финальном этапе Sochi Drift Challenge.



После гонки в Сочи кузов Ромкиной машины сильно пострадал. Поэтому ребята уже приступили к постройке нового. Многие уцелевшие компоненты будут переставлены с поврежденного автомобиля, но также мы применим ряд изменений и нововведений. О них вы узнаете по мере реализации проекта.



Мою машину полностью разобрали и в ближайшее время кузов отправится на дефектовку. Последствия удара в Сочи оказались не такими критичными, но надо убедиться точно в каком состоянии кузов.



А еще будет одна S15 для нового пилота команды», — написал Чивчян на своей странице «ВКонтакте».

Фото: vk.com/gchivchyan