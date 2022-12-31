В «Альпин» рассказали о детали, из-за которой у команды были проблемы с моторами

Руководитель моторостроительного подразделения «Рено» Бруно Фамен рассказал о причинах проблем с моторами на машинах «Альпин».
«У нас нет серьёзных проблем с двигателем, с ДВС. В Сингапуре у нас возникли проблемы, это факт. На самом деле было очень странно столкнуться с двумя разными проблемами за восемь кругов, но так случилось.
Все остальные проблемы с которыми мы столкнулись касались вспомогательного оборудования — водяного, топливного насосов. И мы с оптимизмом смотрим в то, как мы можем решить эти проблемы в 2023 году.
Водяной насос был головной болью для нас на протяжении всего сезона. Мы улучшили его, насколько могли, в 2022 году, но этого явно было недостаточно. Всё дело в самой концепции насоса, и мы собираемся изменить её на 2023 год. Мы надеемся, что эта проблема будет решена до следующего года», — приводит слова Фамена Autosport.
- 31 декабря 2022
-
17:56
-
17:17
-
16:55
-
16:30
-
15:02
-
13:44
-
12:30
-
11:15
-
10:44
-
09:55
-
00:56
- 30 декабря 2022
-
23:56
-
22:58
-
22:53
-
21:51
-
20:49
-
20:03
-
19:58
-
19:00
-
18:55
-
17:43
-
17:41
-
16:50
-
16:45
-
16:03
-
15:01
-
13:40
-
12:54
-
12:37
-
11:41
-
11:37
-
10:49
-
10:25
-
09:49
-
00:33