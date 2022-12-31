В «Альпин» рассказали о детали, из-за которой у команды были проблемы с моторами

Руководитель моторостроительного подразделения «Рено» Бруно Фамен рассказал о причинах проблем с моторами на машинах «Альпин».



«У нас нет серьёзных проблем с двигателем, с ДВС. В Сингапуре у нас возникли проблемы, это факт. На самом деле было очень странно столкнуться с двумя разными проблемами за восемь кругов, но так случилось.



Все остальные проблемы с которыми мы столкнулись касались вспомогательного оборудования — водяного, топливного насосов. И мы с оптимизмом смотрим в то, как мы можем решить эти проблемы в 2023 году.



Водяной насос был головной болью для нас на протяжении всего сезона. Мы улучшили его, насколько могли, в 2022 году, но этого явно было недостаточно. Всё дело в самой концепции насоса, и мы собираемся изменить её на 2023 год. Мы надеемся, что эта проблема будет решена до следующего года», — приводит слова Фамена Autosport.