Браун: во время доминирования Шумахера гонки были скучными. Сейчас всё иначе

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался об изменениях в Формуле-1 после введения нового регламента.

«Я считаю, что нужно время, чтобы все привыкли к новому регламенту, но я считаю его хорошим. Гонки были отличными, и, хотя сезон был с явным фаворитом, он совсем не казался скучным. Если вернуться к тому времени, когда доминировал Михаэль Шумахер, то гонки были неинтересными с самого начала, в то время как в этом сезоне каждый Гран-при был захватывающим.

Стоит отметить, что все наши главные конкуренты в 2021 году забирались на подиум, а в этом сезоне мы были единственными, кому это удалось, если смотреть на команды не из топ-3. С этой точки зрения мы сделали шаг вперёд», — приводит слова Брауна Racingnews365.