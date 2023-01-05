Гасли — о переходе в «Альпин»: более привлекательных вариантов не было

Пилот «Альпин» француз Пьер Гасли высказался по поводу своего перехода в команду.

«Если посмотреть на возможности, то более привлекательных вариантов не было. «Альпин» борется в верхней части середины. Последовательны обе машины. Команда очень хорошо развивает болиды. Каждый раз, когда они привозят новые детали, они добиваются прогресса. Я вижу огромный потенциал в этой команде.

«Рено» полностью поддерживает «Альпин». Они хотят, чтобы команда боролась за первые места. Они сделают всё, что потребуется, чтобы добраться до вершины. Во время всех этих разговоров переход в такую команду показался мне естественным шагом», — приводит слова Гасли Auto Motor und Sport.

В минувшем сезоне Пьер Гасли выступал за «Альфа Таури» и с 23 очками занял 14-е место в общем зачёте пилотов. С 2023 года Гасли будет напарником Эстебана Окона в «Альпин».