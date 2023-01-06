В «Макларене» объявили дату презентации машины на сезон-2023

Команда Формулы-1 «Макларен» объявила в своих социальных сетях, что проведёт презентацию новой машины 13 февраля 2023 года.
«Вы это заметили? Скоро презентация. До встречи 13 февраля, команда», — написала пресс-служба команды в соцсетях, прикрепив фотографию, на которой на стикере одного из инженеров можно заметить надпись «Дедлайн — 13 февраля».
Фото: twitter.com/McLarenF1
Напомним, в предстоящем сезоне пилотами команды будут британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри. Пиастри заменит в составе коллектива Даниэля Риккардо, перешедшего на роль третьего пилота в «Ред Булл».
По итогам сезона-2022 «Макларен» занял пятое место в Кубке конструкторов.
График презентаций сезона-2023:
«Альфа Таури» — 11 февраля
«Макларен» — 13 февраля
«Астон Мартин» — 13 февраля
«Феррари» — 14 февраля
«Альпин» — 16 февраля.
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