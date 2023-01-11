Стала известна дата презентации нового болида «Уильямса»

Команда Формулы-1 «Уильямс» объявила, что проведёт презентацию новой машины 6 февраля 2023 года.



Об этом сообщает официальный сайт коллектива. Презентация начнётся в 17:00 по московскому времени.



Напомним, в предстоящем сезоне пилотами команды будут британец Александер Албон и американец Логан Сарджент. Сарджент заменит в составе коллектива Николаса Латифи, покинувшего Формулу-1.



По итогам сезона-2022 «Уильямс» занял последнее место в Кубке конструкторов.



Из назвавших даты презентации своих машин «Уильямс» проведёт её раньше всех.



График презентаций сезона-2023:



«Уильямс» — 6 февраля

«Альфа Таури» — 11 февраля

«Макларен» — 13 февраля

«Астон Мартин» — 13 февраля

«Феррари» — 14 февраля

«Альпин» — 16 февраля.