Штайнер объяснил, почему не предложил Мику Шумахеру стать резервным пилотом «Хааса»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер объяснил, почему он не предлагал Мику Шумахеру место резервного пилота в американской команде.
«Если говорить честно, то я и не спрашивал. Всегда сложно для пилота, который только что выступал за команду, становиться резервистом в ней же. Я не думаю, что он был бы рад такому предложению. Он не обращался ко мне с этим вопросом, а мне не хотелось подходить к нему с таким предложением.
Это довольно дёшево, спросить у него что-то в духе: «Мы не позволим тебе выступать, но, может быть, хочешь стать запасным?», — приводит слова Штайнера GPFans.
Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник, Нико Хюлькенберг. 15 декабря 2022 года «Феррари» и пилот Шумахер приняли обоюдное решение не продлевать сотрудничество после того, как проработали вместе четыре года. Мик был частью Академии гонщиков «Феррари».
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