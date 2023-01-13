Шасси «Альфа Таури» прошло краш-тест ФИА

Новое шасси «Альфа Таури» прошло обязательный краш-тест ФИА, сообщила пресс-служба команды в социальных сетях.



Напомним, команда проведёт презентацию новой машины 11 февраля 2023 года. Новый болид получит индекс AT04.



Презентация новой машины пройдёт в Нью-Йорке.



Напомним, в предстоящем сезоне пилотами команды будут японец Юки Цунода и голландец Ник де Врис. Де Врис заменит в составе коллектива Пьера Гасли, который продолжит карьеру в «Альпин».



По итогам сезона-2022 «Альфа Таури» заняла девятое место в Кубке конструкторов.



График презентаций сезона-2023:



«Ред Булл» — 3 февраля

«Уильямс» — 6 февраля

«Альфа Таури» — 11 февраля

«Макларен» — 13 февраля

«Астон Мартин» — 13 февраля

«Феррари» — 14 февраля

«Мерседес» — 15 февраля

«Альпин» — 16 февраля.