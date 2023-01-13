Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шасси «Альфа Таури» прошло краш-тест ФИА

Шасси «Альфа Таури» прошло краш-тест ФИА
Комментарии

Новое шасси «Альфа Таури» прошло обязательный краш-тест ФИА, сообщила пресс-служба команды в социальных сетях.

Напомним, команда проведёт презентацию новой машины 11 февраля 2023 года. Новый болид получит индекс AT04.

Презентация новой машины пройдёт в Нью-Йорке.

Напомним, в предстоящем сезоне пилотами команды будут японец Юки Цунода и голландец Ник де Врис. Де Врис заменит в составе коллектива Пьера Гасли, который продолжит карьеру в «Альпин».

По итогам сезона-2022 «Альфа Таури» заняла девятое место в Кубке конструкторов.

График презентаций сезона-2023:

«Ред Булл» — 3 февраля
«Уильямс» — 6 февраля
«Альфа Таури» — 11 февраля
«Макларен» — 13 февраля
«Астон Мартин» — 13 февраля
«Феррари» — 14 февраля
«Мерседес» — 15 февраля
«Альпин» — 16 февраля.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023