Шасси «Альфа Таури» прошло краш-тест ФИА

Новое шасси «Альфа Таури» прошло обязательный краш-тест ФИА, сообщила пресс-служба команды в социальных сетях.
Напомним, команда проведёт презентацию новой машины 11 февраля 2023 года. Новый болид получит индекс AT04.
Презентация новой машины пройдёт в Нью-Йорке.
Напомним, в предстоящем сезоне пилотами команды будут японец Юки Цунода и голландец Ник де Врис. Де Врис заменит в составе коллектива Пьера Гасли, который продолжит карьеру в «Альпин».
По итогам сезона-2022 «Альфа Таури» заняла девятое место в Кубке конструкторов.
График презентаций сезона-2023:
«Ред Булл» — 3 февраля
«Уильямс» — 6 февраля
«Альфа Таури» — 11 февраля
«Макларен» — 13 февраля
«Астон Мартин» — 13 февраля
«Феррари» — 14 февраля
«Мерседес» — 15 февраля
«Альпин» — 16 февраля.
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