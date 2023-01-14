Хэмилтон прокомментировал переход Джеймса Ваулза на пост руководителя «Уильямса»
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал переход главного стратега команды Джеймса Ваулза на должность руководителя «Уильямса».
«Я очень горжусь и благодарен тому, что работал с Джеймсом на протяжении последних 10 лет. Вместе мы выиграли больше 80 гонок и 15 титулов. Это большой шаг вперёд для него, и я не могу быть ещё счастливее. Нам всем нужно меняться, чтобы прогрессировать, и я уверен, что он даст толчок «Уильямсу», чтобы команда стала более конкурентоспособной. Нет более достойной кандидатуры на эту роль. Желаю тебе всего наилучшего, брат», — написал Хэмилтон на своей странице в социальной сети.
Ваулз сменил в «Уильямсе» Йоста Капито, который покинул команду по окончании прошлого сезона.
Новость по теме«Уильямс» возглавил главный стратег «Мерседеса» Джеймс Ваулз
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