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«Уильямс» возглавил главный стратег «Мерседеса» Джеймс Ваулз

«Уильямс» возглавил главный стратег «Мерседеса» Джеймс Ваулз
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Джеймс Ваулз, на протяжении нескольких лет занимавший должность главного стратега «Мерседеса», возглавил «Уильямс». Об этом информирует пресс-служба британской команды.

«Не могу дождаться, когда наконец-то приступлю к работе в «Уильямсе». Для меня большая честь присоединиться к команде с таким невероятно богатым наследием. Этот гоночный коллектив — икона нашего вида спорта. Я очень уважаю эту команду и с нетерпением жду предстоящего вызова.

«Мерседес» оказал мне огромную поддержку в моём путешествии, и мы расстаёмся в отличных отношениях после более чем 20 лет сотрудничества. Я благодарен Тото Вольфу и команде за всё, что они делали для меня. Это был особенный опыт. Вместе мы проходили и через неудачи, и через успехи. «Уильямс» поверил в меня, и я сделаю то же самое в ответ», — сказал Ваулз.

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