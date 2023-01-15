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Стелла: опыт Ландо Норриса станет ориентиром для Оскара Пиастри

Стелла: опыт Ландо Норриса станет ориентиром для Оскара Пиастри
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Новый руководитель «Макларена» Андреа Стелла считает, что Ландо Норрис будет служить ориентиром для новичка команда Оскара Пиастри.

«Важным моментом развития является преемственность с Ландо Норрисом. В первую очередь потому, что он прошёл все этапы развития гонщика в команде. Речь про развитие с технической точки зрения, с точки зрения пилотирования, с точки зрения гоночного ремесла, так что мы знаем это очень хорошо, и это станет ориентиром для Оскара. Это касается не только выступлений самого Оскара, но и его понимания машины.

Но путь, который мы хотим пройти с Оскаром, это ещё и самостоятельный путь. Он, безусловно, очень талантлив, и мы хотим, чтобы он это использовал. Мы совершенно уверены, что у него будет достаточно таланта, процесса, интеллекта, чтобы найти свой собственный путь, используя рекомендации команды», — приводит слова Стеллы GPFans.

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