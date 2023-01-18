Сарджент: я и сам оказываю на себя огромное давление
Поделиться
Американский новичок Формулы-1, пилот «Уильямса» Логан Сарджент поделился ожиданиями от дебюта в чемпионате.
«Само собой, что быть первым американским пилотом в Формуле-1 за долгое время — это особые ощущения. В этом году в календаре сразу три этапа в США, поэтому будет очень интересно. Возможно, это окажет на меня дополнительное давление, но, по правде говоря, я и сам оказываю на себя огромное давление. Мне просто нужно будет справиться с этим вызовом», — приводит слова Сарджента Sky Sports.
Логан Сарджент заменит в «Уильямсе» канадского гонщика Николаса Латифи, с которым было принято решение не подписывать новый контракт. Напарником Сарджента в новой команде будет Алекс Албон.
Комментарии
- 18 января 2023
-
15:06
-
14:25
-
14:06
-
13:05
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
10:45
-
09:59
-
09:33
-
00:17
- 17 января 2023
-
23:45
-
22:40
-
21:38
-
20:37
-
19:37
-
18:55
-
17:47
-
16:37
-
16:25
-
16:15
-
15:22
-
15:09
-
15:04
-
14:53
-
14:40
-
14:27
-
13:19
-
13:00
-
12:26
-
11:37
-
11:16
-
10:23
-
10:16
Партнерский контент