Сарджент: я и сам оказываю на себя огромное давление

Американский новичок Формулы-1, пилот «Уильямса» Логан Сарджент поделился ожиданиями от дебюта в чемпионате.

«Само собой, что быть первым американским пилотом в Формуле-1 за долгое время — это особые ощущения. В этом году в календаре сразу три этапа в США, поэтому будет очень интересно. Возможно, это окажет на меня дополнительное давление, но, по правде говоря, я и сам оказываю на себя огромное давление. Мне просто нужно будет справиться с этим вызовом», — приводит слова Сарджента Sky Sports.

Логан Сарджент заменит в «Уильямсе» канадского гонщика Николаса Латифи, с которым было принято решение не подписывать новый контракт. Напарником Сарджента в новой команде будет Алекс Албон.