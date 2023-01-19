«Наши отношения прошли это испытание». Шовлин — о Хэмилтоне и «Мерседесе» в сезоне-2022
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Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин дал комментарий по поводу выступления команды в минувшем сезоне Формулы-1, а также высказался о Льюисе Хэмилтоне, который помог ей справиться с проблемами.
«Мы через многое прошли вместе с Хэмилтоном, поэтому здорово, что у нас был такой опытный гонщик в этот непростой год. Мне кажется, что для Льюиса этот сезон был вдвойне сложным после того, что произошло в конце 2021-го. Он хотел определённым образом отреагировать на случившееся, но мы не смогли дать ему для этого подходящую машину. Это было трудное время, но наши отношения прошли это испытание, и это пошло на пользу команде», — приводит слова Шовлина Autosport.
Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки:
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