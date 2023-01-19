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В «Феррари» высказались о работе Шварцмана и Джовинацци в новом сезоне Формулы-1

В «Феррари» высказались о работе Шварцмана и Джовинацци в новом сезоне Формулы-1
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Команда Формулы-1 «Феррари» рассказала о работе резервистов Антонио Джовинацци и Роберта Шварцмана в предстоящем сезоне Формулы-1, а также объявила имена пилотов развития — Антонио Фуоко и Давиде Ригона.

«Современная команда Формулы-1 полагается сразу на группу пилотов, чтобы соревноваться на самом высоком уровне, при этом на каждой гонке присутствует как минимум один резервный пилот. Антонио Джовинацци и Роберт Шварцман разделят эту роль, максимально используя потенциал нового симулятора, который используется с прошлого года.

Вместе с ними на симуляторе в качестве пилотов развития будут работать опытные Антонио Фуоко и Давиде Ригон. Эта пара доказала свою ценность с точки зрения предоставления инженерам точной и надёжной обратной связи, что очень важно, учитывая то, что тесты на трассах ограничены, так что симуляция является жизненно важным инструментом не только при подготовке к каждой гонке, но и с точки зрения развития автомобиля», — гласит заявление пресс-службы «Феррари».

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