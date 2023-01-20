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«Альфа Ромео» объявила дату презентации болида на сезон-2023

«Альфа Ромео» объявила дату презентации болида на сезон-2023
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Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» объявила, что проведёт презентацию новой машины 7 февраля 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба коллектива. Презентация состоится в Цюрихе.

Напомним, в предстоящем сезоне пилотами команды будут финн Валттери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу.

По итогам сезона-2022 «Альфа Ромео» заняла шестое место в Кубке конструкторов.

Из назвавших даты презентации своих машин раньше всех её проведёт «Ред Булл».

На данный момент только одна команда не объявила дату презентации — «Хаас».

График презентаций сезона-2023:

«Ред Булл» — 3 февраля;
«Уильямс» — 6 февраля;
«Альфа Ромео» — 7 февраля;
«Альфа Таури» — 11 февраля;
«Макларен» — 13 февраля;
«Астон Мартин» — 13 февраля;
«Феррари» — 14 февраля;
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.

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