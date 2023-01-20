«Альфа Ромео» объявила дату презентации болида на сезон-2023

Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» объявила, что проведёт презентацию новой машины 7 февраля 2023 года.



Об этом сообщает пресс-служба коллектива. Презентация состоится в Цюрихе.



Напомним, в предстоящем сезоне пилотами команды будут финн Валттери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу.



По итогам сезона-2022 «Альфа Ромео» заняла шестое место в Кубке конструкторов.



Из назвавших даты презентации своих машин раньше всех её проведёт «Ред Булл».



На данный момент только одна команда не объявила дату презентации — «Хаас».



График презентаций сезона-2023:



«Ред Булл» — 3 февраля;

«Уильямс» — 6 февраля;

«Альфа Ромео» — 7 февраля;

«Альфа Таури» — 11 февраля;

«Макларен» — 13 февраля;

«Астон Мартин» — 13 февраля;

«Феррари» — 14 февраля;

«Мерседес» — 15 февраля;

«Альпин» — 16 февраля.