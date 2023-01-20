Хюлькенберг прошёл процедуру подгонки сиденья в «Хаасе». Фото

Команда Формулы-1 «Хаас» в социальных сетях сообщила, что немецкий новичок коллектива Нико Хюлькенберг прошёл процедуру подгонки сиденья.
Фото: twitter.com/HaasF1Team
Фото: twitter.com/HaasF1Team
Напомним, Хюлькенберг в следующем сезоне заменит Мика Шумахера в составе команды. Напарником Нико будет датчанин Кевин Магнуссен.
В настоящий момент «Хаас» является единственной командой, не объявившей дату презентации новой машины. Первая презентация болида сезона-2023 состоится 3 февраля — свой болид представит команда «Ред Булл».
График презентаций сезона-2023:
«Ред Булл» — 3 февраля;
«Уильямс» — 6 февраля;
«Альфа Ромео» — 7 февраля;
«Альфа Таури» — 11 февраля;
«Макларен» — 13 февраля;
«Астон Мартин» — 13 февраля;
«Феррари» — 14 февраля;
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.
- 20 января 2023
-
23:46
-
21:47
-
21:00
-
20:33
-
19:57
-
19:49
-
18:39
-
18:36
-
17:45
-
17:38
-
15:56
-
14:12
-
13:25
-
12:25
-
11:53
-
11:21
-
10:33
-
09:29
-
00:55
-
00:49
- 19 января 2023
-
23:52
-
23:43
-
22:55
-
21:56
-
21:46
-
20:39
-
20:34
-
19:50
-
19:45
-
18:29
-
18:23
-
17:22
-
17:00
-
16:48
-
16:12