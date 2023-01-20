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Хюлькенберг прошёл процедуру подгонки сиденья в «Хаасе». Фото

Хюлькенберг прошёл процедуру подгонки сиденья в «Хаасе». Фото
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Команда Формулы-1 «Хаас» в социальных сетях сообщила, что немецкий новичок коллектива Нико Хюлькенберг прошёл процедуру подгонки сиденья.

Фото: twitter.com/HaasF1Team

Фото: twitter.com/HaasF1Team

Напомним, Хюлькенберг в следующем сезоне заменит Мика Шумахера в составе команды. Напарником Нико будет датчанин Кевин Магнуссен.

В настоящий момент «Хаас» является единственной командой, не объявившей дату презентации новой машины. Первая презентация болида сезона-2023 состоится 3 февраля — свой болид представит команда «Ред Булл».

График презентаций сезона-2023:

«Ред Булл» — 3 февраля;
«Уильямс» — 6 февраля;
«Альфа Ромео» — 7 февраля;
«Альфа Таури» — 11 февраля;
«Макларен» — 13 февраля;
«Астон Мартин» — 13 февраля;
«Феррари» — 14 февраля;
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.

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