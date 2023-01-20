Хюлькенберг прошёл процедуру подгонки сиденья в «Хаасе». Фото

Команда Формулы-1 «Хаас» в социальных сетях сообщила, что немецкий новичок коллектива Нико Хюлькенберг прошёл процедуру подгонки сиденья.

Фото: twitter.com/HaasF1Team

Фото: twitter.com/HaasF1Team

Напомним, Хюлькенберг в следующем сезоне заменит Мика Шумахера в составе команды. Напарником Нико будет датчанин Кевин Магнуссен.



В настоящий момент «Хаас» является единственной командой, не объявившей дату презентации новой машины. Первая презентация болида сезона-2023 состоится 3 февраля — свой болид представит команда «Ред Булл».



График презентаций сезона-2023:



«Ред Булл» — 3 февраля;

«Уильямс» — 6 февраля;

«Альфа Ромео» — 7 февраля;

«Альфа Таури» — 11 февраля;

«Макларен» — 13 февраля;

«Астон Мартин» — 13 февраля;

«Феррари» — 14 февраля;

«Мерседес» — 15 февраля;

«Альпин» — 16 февраля.