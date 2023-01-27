Эйткен ушёл из «Уильямса» ради гонок на выносливость

Бывший резервист «Уильямса» Джек Эйткен объявил, что он покидает британскую команду и хочет сосредоточиться на карьере в гонках на выносливость.
«Мы пришли к взаимному пониманию, что нашим путям пора разойтись. Я участвовал в работе команды в прошлом году, это было здорово. Мне нравится команда, я живу всего в 30 минутах езды от их базы, так что мне было невероятно удобно работать на симуляторе. И я был рад посещать отдельные Гран-при и помогать там команде.
Но у меня слишком загруженный календарь. Я бы хотел сфокусироваться на своей карьере в гонках спорткаров. Команда поддержала меня. Им тоже нужно продвигать молодых ребят из Академии и давать им больше времени на симуляторе. В этом много смысла», — приводит слова Джека Эйткена Motorsport.
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