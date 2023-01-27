Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эйткен ушёл из «Уильямса» ради гонок на выносливость

Эйткен ушёл из «Уильямса» ради гонок на выносливость
Комментарии

Бывший резервист «Уильямса» Джек Эйткен объявил, что он покидает британскую команду и хочет сосредоточиться на карьере в гонках на выносливость.

«Мы пришли к взаимному пониманию, что нашим путям пора разойтись. Я участвовал в работе команды в прошлом году, это было здорово. Мне нравится команда, я живу всего в 30 минутах езды от их базы, так что мне было невероятно удобно работать на симуляторе. И я был рад посещать отдельные Гран-при и помогать там команде.

Но у меня слишком загруженный календарь. Я бы хотел сфокусироваться на своей карьере в гонках спорткаров. Команда поддержала меня. Им тоже нужно продвигать молодых ребят из Академии и давать им больше времени на симуляторе. В этом много смысла», — приводит слова Джека Эйткена Motorsport.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023