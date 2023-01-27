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Феттель прокомментировал слухи о своих возможных выступлениях в WRC

Феттель прокомментировал слухи о своих возможных выступлениях в WRC
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель ответил на вопрос о возможных выступлениях в ралли.

«Я всегда восхищался раллийными пилотами. Но смотреть гонки и выступать в них — это разные вещи. Ралли — отличный спорт, который сочетает в себе гонки и мастерство, но это не Формула-2. Раллийные пилоты великолепны, и, к сожалению, они не получают того внимания, которого достойны. Ралли — популярные гонки в Скандинавии, а должны быть популярны во всём мире, ведь там выступают настоящие профессионалы.

Если бы я когда-то решился на участие в ралли, то выступлениям должна предшествовать серьёзная подготовка, потому что это был бы новый вызов для меня», — приводит слова Себастьяна Феттеля Motorsport Week.

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