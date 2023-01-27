Никита Бедрин сошёл в массовой аварии первой гонки ФРМЕК в Кувейте. Видео

В Кувейте состоялась первая гонка второго этапа чемпионата ФРМEК, в котором выступает российский гонщик Никита Бедрин.
На старте гонки произошёл завал с участием девяти пилотов, восемь из которых закончили гонку досрочно. Среди сошедших в результате этой аварии оказался и Никита Бедрин, выступающий под итальянской лицензией.
После аварии над трассой был вывешен красный флаг, гонка была остановлена. Перед завалом лидерство в гонке захватил пилот Академии «Феррари» Дино Беганович.
На рестарте швед сохранил лидерство и довёл его до победы, которая стала для него уже второй в нынешнем сезоне ФРМЕК. Компанию на подиуме ему составили Андреа Кими Антонелли, лидирующий в чемпионате без единой победы, и Тейлор Бернард, в третий раз в четырёх гонках финишировавший третьим.
Бедрин после шести гонок с шестью очками занимает 18-е место в личном зачёте.
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