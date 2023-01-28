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Отец и сын Сольберги выиграли Кубок наций Гонки чемпионов 2023 года

Отец и сын Сольберги выиграли Кубок наций Гонки чемпионов 2023 года
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Команда Норвегии с Петтером и Оливером Сольбергами в составе выиграла Кубок наций на Гонке чемпионов 2023 года.

В финале соревнований норвежский дуэт оказался сильнее команды звёзд, в которой выступали Тьерри Нёвиль и Фелипе Другович.

Неожиданными результатами первого дня Гонка чемпионов удивила уже в 1/8 финала — финский дуэт Валттери Боттаса и Мики Хаккинена уступил уже в первом раунде команде виртуальных гонок — Ярно Опмиру и Лукасу Блэйкли. В ещё одной 1/8 финала немецкий дуэт Мика Шумахера и Себастьяна Феттеля оказался сильнее британцев Джейми Чедвика и Дэвида Култхарда.

1/8 финала Гонки чемпионов. Кубок наций

eROC (Ярно Опмир/Лукас Блэйкли) — Финляндия (Валттери Боттас/Мика Хаккинен) — 3:1
Германия (Себастьян Феттель/Мик Шумахер) — Великобритания (Джейми Чедвик/Дэвид Култхард) — 3:1

В четвертьфинале будущие победители Кубка наций норвежцы оказались сильнее команды Франции, в составе которой выступали Себастьен Лёб и Патрик Тамбэ. Команда Швеции со счётом 4:0 разгромила команду Севера (Дании и Швеции).

Американский дуэт Трэвиса Пастраны и Таннера Фауста уступил будущим финалистам — команде звёзд Друговича и Нёвиля, а Опмир и Блэйкли уступили команде Германии.

1/4 финала Гонки чемпионов. Кубок наций

Норвегия (Петер Сольберг/Оливер Сольберг) — Франция (Себастьен Лёб/Патрик Тамбэ) — 4:0
Швеция (Йохан Кристоферссон/Маттиас Экстрём) — Север (Том Кристенсен/Феликс Розенквист) — 4:0
Сборная звёзд (Тьерри Нёвиль/Фелипе Другович) — США (Трэвис Пастрана/Таннер Фауст) — 3:1
Германия (Себастьян Феттель/Мик Шумахер) — eROC (Ярно Опмир/Лукас Блэйкли) — 4:0

В полуфиналах команде Швеции противостояли норвежцы. Одержать победу по счёту не удалось ни одному из дуэтов, поэтому в ход пошли дополнительные показатели — общее время заездов обеих команд. В этом компоненте сильнее оказались будущие победители Кубка наций, шведы.

Что касается второго полуфинала, то там немцы уступили со счётом 1:3 сборной звёзд. Во многом поражению поспособствовал фальстарт в исполнении Себастьяна Феттеля в третьем заезде — в его противостоянии с Фелипе Друговичем.

1/2 финала Гонки чемпионов. Кубок наций

Норвегия (Петер Сольберг/Оливер Сольберг) — Швеция (Йохан Кристоферссон/Маттиас Экстрём) — 2:2
Сборная звёзд (Тьерри Нёвиль/Фелипе Другович) — Германия (Себастьян Феттель/Мик Шумахер) — 3:1

В финале сборная Норвегии не оставила особых шансов сборной звёзд, одержав победу со счётом 3:1.

Финал Гонки чемпионов. Кубок наций

Норвегия (Петер Сольберг/Оливер Сольберг)- Сборная звёзд (Тьерри Нёвиль/Фелипе Другович) — 3:1.

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