Отец и сын Сольберги выиграли Кубок наций Гонки чемпионов 2023 года

Команда Норвегии с Петтером и Оливером Сольбергами в составе выиграла Кубок наций на Гонке чемпионов 2023 года.
В финале соревнований норвежский дуэт оказался сильнее команды звёзд, в которой выступали Тьерри Нёвиль и Фелипе Другович.
Неожиданными результатами первого дня Гонка чемпионов удивила уже в 1/8 финала — финский дуэт Валттери Боттаса и Мики Хаккинена уступил уже в первом раунде команде виртуальных гонок — Ярно Опмиру и Лукасу Блэйкли. В ещё одной 1/8 финала немецкий дуэт Мика Шумахера и Себастьяна Феттеля оказался сильнее британцев Джейми Чедвика и Дэвида Култхарда.
1/8 финала Гонки чемпионов. Кубок наций
eROC (Ярно Опмир/Лукас Блэйкли) — Финляндия (Валттери Боттас/Мика Хаккинен) — 3:1
Германия (Себастьян Феттель/Мик Шумахер) — Великобритания (Джейми Чедвик/Дэвид Култхард) — 3:1
В четвертьфинале будущие победители Кубка наций норвежцы оказались сильнее команды Франции, в составе которой выступали Себастьен Лёб и Патрик Тамбэ. Команда Швеции со счётом 4:0 разгромила команду Севера (Дании и Швеции).
Американский дуэт Трэвиса Пастраны и Таннера Фауста уступил будущим финалистам — команде звёзд Друговича и Нёвиля, а Опмир и Блэйкли уступили команде Германии.
1/4 финала Гонки чемпионов. Кубок наций
Норвегия (Петер Сольберг/Оливер Сольберг) — Франция (Себастьен Лёб/Патрик Тамбэ) — 4:0
Швеция (Йохан Кристоферссон/Маттиас Экстрём) — Север (Том Кристенсен/Феликс Розенквист) — 4:0
Сборная звёзд (Тьерри Нёвиль/Фелипе Другович) — США (Трэвис Пастрана/Таннер Фауст) — 3:1
Германия (Себастьян Феттель/Мик Шумахер) — eROC (Ярно Опмир/Лукас Блэйкли) — 4:0
В полуфиналах команде Швеции противостояли норвежцы. Одержать победу по счёту не удалось ни одному из дуэтов, поэтому в ход пошли дополнительные показатели — общее время заездов обеих команд. В этом компоненте сильнее оказались будущие победители Кубка наций, шведы.
Что касается второго полуфинала, то там немцы уступили со счётом 1:3 сборной звёзд. Во многом поражению поспособствовал фальстарт в исполнении Себастьяна Феттеля в третьем заезде — в его противостоянии с Фелипе Друговичем.
1/2 финала Гонки чемпионов. Кубок наций
Норвегия (Петер Сольберг/Оливер Сольберг) — Швеция (Йохан Кристоферссон/Маттиас Экстрём) — 2:2
Сборная звёзд (Тьерри Нёвиль/Фелипе Другович) — Германия (Себастьян Феттель/Мик Шумахер) — 3:1
В финале сборная Норвегии не оставила особых шансов сборной звёзд, одержав победу со счётом 3:1.
Финал Гонки чемпионов. Кубок наций
Норвегия (Петер Сольберг/Оливер Сольберг)- Сборная звёзд (Тьерри Нёвиль/Фелипе Другович) — 3:1.
- 28 января 2023
-
18:01
-
17:38
-
16:36
-
16:16
-
16:11
-
15:23
-
14:24
-
13:27
-
12:14
-
11:16
-
10:15
-
00:29
- 27 января 2023
-
23:55
-
22:35
-
21:59
-
21:55
-
20:57
-
20:48
-
19:54
-
18:46
-
18:43
-
17:52
-
17:23
-
16:28
-
15:35
-
15:28
-
15:10
-
14:56
-
13:46
-
12:42
-
11:19
-
11:17
-
11:06
-
10:18
-
09:58