Отец и сын Сольберги выиграли Кубок наций Гонки чемпионов 2023 года

Команда Норвегии с Петтером и Оливером Сольбергами в составе выиграла Кубок наций на Гонке чемпионов 2023 года.



В финале соревнований норвежский дуэт оказался сильнее команды звёзд, в которой выступали Тьерри Нёвиль и Фелипе Другович.



Неожиданными результатами первого дня Гонка чемпионов удивила уже в 1/8 финала — финский дуэт Валттери Боттаса и Мики Хаккинена уступил уже в первом раунде команде виртуальных гонок — Ярно Опмиру и Лукасу Блэйкли. В ещё одной 1/8 финала немецкий дуэт Мика Шумахера и Себастьяна Феттеля оказался сильнее британцев Джейми Чедвика и Дэвида Култхарда.



1/8 финала Гонки чемпионов. Кубок наций



eROC (Ярно Опмир/Лукас Блэйкли) — Финляндия (Валттери Боттас/Мика Хаккинен) — 3:1

Германия (Себастьян Феттель/Мик Шумахер) — Великобритания (Джейми Чедвик/Дэвид Култхард) — 3:1



В четвертьфинале будущие победители Кубка наций норвежцы оказались сильнее команды Франции, в составе которой выступали Себастьен Лёб и Патрик Тамбэ. Команда Швеции со счётом 4:0 разгромила команду Севера (Дании и Швеции).



Американский дуэт Трэвиса Пастраны и Таннера Фауста уступил будущим финалистам — команде звёзд Друговича и Нёвиля, а Опмир и Блэйкли уступили команде Германии.



1/4 финала Гонки чемпионов. Кубок наций



Норвегия (Петер Сольберг/Оливер Сольберг) — Франция (Себастьен Лёб/Патрик Тамбэ) — 4:0

Швеция (Йохан Кристоферссон/Маттиас Экстрём) — Север (Том Кристенсен/Феликс Розенквист) — 4:0

Сборная звёзд (Тьерри Нёвиль/Фелипе Другович) — США (Трэвис Пастрана/Таннер Фауст) — 3:1

Германия (Себастьян Феттель/Мик Шумахер) — eROC (Ярно Опмир/Лукас Блэйкли) — 4:0



В полуфиналах команде Швеции противостояли норвежцы. Одержать победу по счёту не удалось ни одному из дуэтов, поэтому в ход пошли дополнительные показатели — общее время заездов обеих команд. В этом компоненте сильнее оказались будущие победители Кубка наций, шведы.



Что касается второго полуфинала, то там немцы уступили со счётом 1:3 сборной звёзд. Во многом поражению поспособствовал фальстарт в исполнении Себастьяна Феттеля в третьем заезде — в его противостоянии с Фелипе Друговичем.



1/2 финала Гонки чемпионов. Кубок наций



Норвегия (Петер Сольберг/Оливер Сольберг) — Швеция (Йохан Кристоферссон/Маттиас Экстрём) — 2:2

Сборная звёзд (Тьерри Нёвиль/Фелипе Другович) — Германия (Себастьян Феттель/Мик Шумахер) — 3:1



В финале сборная Норвегии не оставила особых шансов сборной звёзд, одержав победу со счётом 3:1.



Финал Гонки чемпионов. Кубок наций



Норвегия (Петер Сольберг/Оливер Сольберг)- Сборная звёзд (Тьерри Нёвиль/Фелипе Другович) — 3:1.