Уиндзор рассказал о главных причинах увольнения Бинотто из «Феррари»

Авторитетный журналист Формулы-1 Питер Уиндзор объяснил главные причины увольнения Маттиа Бинотто из «Феррари».



«Было две основные проблемы с Бинотто. Одной из них стала драма с двигателем, когда он был признан жульническим, и в конечном итоге это была его ответственность, потому что именно он за это отвечал. Но он тогда сохранил свою работу, что было странно.



Думаю, причина была в том, что если бы его тогда уволили из «Феррари», то команда признала бы, что они действительно жульничали, поэтому они просто взяли на себя ответственность и продолжили работать вместе.



Кроме того, у Бинотто не было чётких границ между группой, отвечающей за стратегию и группой гоночных инженеров. У них есть три относительно молодых инженера, отвечающих за стратегию, и у них было слишком много власти. Достаточно, чтобы игнорировать мнение гоночных инженеров в определённые моменты. Классический пример — Гран-при Венгрии, когда они продержали Шарля на «харде».



Думаю, Бинотто не чувствовал этот момент или попросту не видел. Это усугублялось тем, что Бинотто был гораздо ближе к Сайнсу, чем к Леклеру», — сказал Уиндзор в эфире на своём Twitch-канале.