Маттиас Экстрём стал победителем Гонки чемпионов, опередив в финале Мика Шумахера
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Шведский гонщик Маттиас Экстрём стал «Чемпионом чемпионов», опередив пилота Формулы-1 Мика Шумахера в финале Гонки чемпионов в Пайт-Хавсбаде.
Стоит отметить, что Шумахер вышел в финал после уверенного выступления на протяжении всего дня, выбив в полуфинале Себастьяна Феттеля, занявшего второе место в 2022 году.
Фаворит ROC, Оливер Сольберг, был выбит в четвертьфинале после столкновения со стеной на мосту, когда он боролся со своим напарником по команде 2022 WRC, Тьерри Нёвилем.
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