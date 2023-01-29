Маттиас Экстрём стал победителем Гонки чемпионов, опередив в финале Мика Шумахера

Шведский гонщик Маттиас Экстрём стал «Чемпионом чемпионов», опередив пилота Формулы-1 Мика Шумахера в финале Гонки чемпионов в Пайт-Хавсбаде.

Стоит отметить, что Шумахер вышел в финал после уверенного выступления на протяжении всего дня, выбив в полуфинале Себастьяна Феттеля, занявшего второе место в 2022 году.

Фаворит ROC, Оливер Сольберг, был выбит в четвертьфинале после столкновения со стеной на мосту, когда он боролся со своим напарником по команде 2022 WRC, Тьерри Нёвилем.