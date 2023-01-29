«Феррари» проведёт 1000 тренировочных пит-стопов перед началом сезона Формулы-1

«Феррари» оборудовала специальное помещение, где три раза в неделю две команды механиков тренируются, чтобы выполнять около 20 замен шин за сессию. Цель команды — приехать на стартовый этап Гран-при Бахрейна, совершив к тому времени 1000 пит-стопов.
В спортивном менеджменте люди, которым поручена замена шин, помимо своих обычных обязанностей механика, призваны три раза в неделю проходить специальную атлетическую подготовку, которая осуществляется в тренажёрном зале под бдительным присмотром тренера.
Во время тестов мы зафиксировали необычайно рекордное время. Мы достигли показаний в 1,65 секунды, но здесь машина всегда идеально выравнивается на станции и прежде всего останавливается точно в ожидаемой точке, в то время как во время Гран-при в игру вступают многие другие переменные, которые делают упражнение очень сложным. Мало того, во время тренировок отсутствует тревога за результаты, которая может возникнуть, когда на кону стоит победа или поражение, — приводит слова руководителя отдела эксплуатации болидов «Феррари» Диего Ловерно it.motorsport.
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