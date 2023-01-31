Боттас собирается больше рисковать на стартовых кругах в сезоне-2023

Финский гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал о проблемах, с которыми он сталкивался на стартовых кругах в сезоне-2022.

«Есть определенные слабые места. Первые круги в сезоне-2022 были очень плохими с моей стороны. В начале года у нас было довольно много проблем со стартом, но сейчас мы стали грамотнее к этому относиться.



Мне требуется небольшая адаптация, ведь я привык всегда стартовать с первых двух рядов, и там есть только пара машин, за которыми нужно следить. Но когда ты оказываешься за пределами первой десятки, динамика немного меняется, так что я все еще привыкаю к этому. Когда я стартую в первой десятке, мне гораздо легче, чем за ее пределами.

Иногда нужно рисковать немного больше. Так что это то, что я должен заставлять себя делать в определенных ситуациях», — приводит слова Боттаса PlanetF1.

Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото: