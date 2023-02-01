Гасли: в «Альпин» я перешёл совершенно с другими ощущениями, нежели в «Ред Булл»
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Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли рассказал о своих ощущениях от перехода в команду.
«Мне кажется, что прошла целая вечность с тех пор, когда я был в «Ред Булл». С тех пор столько всего произошло, как в профессиональном, так и в личном плане. Я действительно чувствую, что развился во всех областях. Сейчас мои ощущения, мой подход и мышление, с которыми я перехожу в «Альпин», совершенно другие.
У меня гораздо более чёткие идеи. Думаю, что это больше похоже на ясность в моём сознании относительно того, что необходимо для выступления и что необходимо для конкурентоспособности. Я гораздо больше уверен в том, что всё будет очень успешно, я в этом не сомневаюсь», — приводит слова Гасли Motorsport.
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