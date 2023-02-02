Льюис Хэмилтон вернулся за руль болида 2022 года. Фото

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вернулся за руль болида 2022 года для участия в шинных тестах «Пирелли» на трассе «Поль-Рикар» во Франции. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Фото: twitter.com/MercedesAMGF1

«Пирелли» проводит шинные тесты в нынешнее межсезонье сразу с несколькими командами — 1 и 2 февраля на трассе работали Джордж Расселл и Хэмилтон из «Мерседеса», а завтра, 3 февраля, настанет очередь пилотов «Альфа Таури» Юки Цуноды и Ника де Вриса.



Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд. За время сезона-2022 он набрал 454 балла. Напарник Хэмилтона Джордж Расселл набрал 275 баллов, закончив сезон на четвёртой позиции.



«Мерседес» проведёт презентацию нового болида 15 февраля.