Льюис Хэмилтон вернулся за руль болида 2022 года. Фото

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вернулся за руль болида 2022 года для участия в шинных тестах «Пирелли» на трассе «Поль-Рикар» во Франции. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Фото: twitter.com/MercedesAMGF1
«Пирелли» проводит шинные тесты в нынешнее межсезонье сразу с несколькими командами — 1 и 2 февраля на трассе работали Джордж Расселл и Хэмилтон из «Мерседеса», а завтра, 3 февраля, настанет очередь пилотов «Альфа Таури» Юки Цуноды и Ника де Вриса.
Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд. За время сезона-2022 он набрал 454 балла. Напарник Хэмилтона Джордж Расселл набрал 275 баллов, закончив сезон на четвёртой позиции.
«Мерседес» проведёт презентацию нового болида 15 февраля.
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