Перес: неважно, в команде Риккардо или нет

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о присутствии в команде третьего пилота Даниэля Риккардо и возможной их конкуренции за место в составе коллектива.



«Когда ты выступаешь за «Ред Булл», ты должен показать себя с лучшей стороны, и неважно, в команде Даниэль или нет, потому что «Ред Булл» может взять любого пилота со стартовой решётки. Нам повезло, что у нас есть такой пилот, как Риккардо, у которого настолько огромный опыт. Когда мы говорим о машине, мы всегда знаем, о чём мы говорим с ним. Если он будет рядом с командой во время уикендов, это действительно нам поможет.



Для нас очень важно работать в команде. Дело не во мне или в Максе, а в команде. У нас есть люди на заводе, которые отдают для нас всех себя. Я усердно работаю со своими инженерами, чтобы убедиться, что мы сможем сделать следующий шаг», — приводит слова Переса Crash.