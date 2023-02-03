Перес: неважно, в команде Риккардо или нет

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о присутствии в команде третьего пилота Даниэля Риккардо и возможной их конкуренции за место в составе коллектива.
«Когда ты выступаешь за «Ред Булл», ты должен показать себя с лучшей стороны, и неважно, в команде Даниэль или нет, потому что «Ред Булл» может взять любого пилота со стартовой решётки. Нам повезло, что у нас есть такой пилот, как Риккардо, у которого настолько огромный опыт. Когда мы говорим о машине, мы всегда знаем, о чём мы говорим с ним. Если он будет рядом с командой во время уикендов, это действительно нам поможет.
Для нас очень важно работать в команде. Дело не во мне или в Максе, а в команде. У нас есть люди на заводе, которые отдают для нас всех себя. Я усердно работаю со своими инженерами, чтобы убедиться, что мы сможем сделать следующий шаг», — приводит слова Переса Crash.
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