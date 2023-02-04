Хорнер объяснил, почему «Ред Булл» не останется с «Хондой» в 2026 году

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему австрийская команда приняла решение сотрудничать с «Фордом» с 2026 года после вступления в силу нового моторного регламента.



«У нас было невероятное сотрудничество с «Хондой», и когда они сначала объявили о своём уходе из Формулы-1 в 2020 году, это было печально и побудило нас к созданию отделения Red Bull Powertrains, чтобы контролировать собственное будущее. Однако «Хонда» согласилась поставлять нам двигатели до конца 2025 года. Это даёт команде возможность начать полноценную работу в качестве производителя, когда вступит в силу новый моторный регламент.



С 2026 году наши пути с «Хондой» расходятся, и мы желаем им удачи», — приводит слова Хорнера GPBlog.