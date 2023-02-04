Алези хочет обсудить с Макроном возможность возвращения Гран-при Франции в календарь Ф-1

Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези высказался о перспективах Гран-при Франции в Формуле-1.
«Проблема Формулы-1 во Франции не с трассой, а с политикой. Думаю, это единственный этап Формулы-1, который никогда не посещался президентом страны, не считая появления Миттерана на «Маньи-Кур». С тех пор такого не было. Проблема не с трассой, а с желанием страны проводить гонки. Моя роль — амбассадор Формулы-1, так что у меня прямая связь с чемпионатом, без дураков. И чемпионат высказывается очень чётко. Сейчас 32 страны просят о проведении гонок Формулы-1. Наш последний этап был популярен у зрителей, так что жаль, что мы потеряли место.
Но для Формулы-1 не проблема провести гонку, вина на Франции. Моя роль подразумевает в том числе и попытки связаться с президентом страны. Если всё удастся и мы вернём этап в календарь, то я буду самым счастливым человеком на свете. Если я приеду в Елисейский дворец и пообщаюсь с Макроном, это будет куда полезнее, чем лоббировать где-то ещё», — цитирует Алези Motorsport.
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