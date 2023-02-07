Компания Gulf готова разработать уникальную ливрею болида «Уильямс»

Компания Gulf заявила, что она открыта к перспективе разработки уникальной ливреи болида в рамках партнерства с «Уильямс».

В понедельник «Уильямс» представила схему окраски своего болида на сезон Формулы-1 2023 года, а также объявила о заключении сделки с Gulf. Логотипы нефтяной компании появились на заднем антикрыле и носу автомобиля. Болельщики надеялись, что новые будут окрашены в фирменные цвета Gulf (голубой с оранжевой полосой), однако этого не произошло.

«У нас много поклонников Gulf по всему миру, у нас очень много запросов на нашу ливрею. Мы хотим, чтобы наша ливрея была особенной. Мы запускаем ряд планов по активизации деятельности, ориентированной на болельщиков. Мы всегда считаем, что Gulf — любимчик болельщиков. И мы очень хотим, чтобы наши болельщики были частью этого», — приводит слова генерального директора Gulf Майка Джонса Motorsport Week.