Двукратный чемпион NASCAR приговорён к 3,5 года тюрьмы в Мексике

Двукратный чемпион NASCAR Cup Кайл Буш был задержан полицией при посадке на рейс в аэропорту Мексики, сообщает ESPN.
Как информирует источник, служба безопасности аэропорта обнаружила при гонщике пистолет, разрешение на который действует только на территории США.
Сообщается, что Буш был приговорён к 3,5 года тюремного заключения и штрафу в $ 1 тыс. Судья, занимавшийся этим делом, разрешил спортсмену покинуть Мексику и отбыть условное наказание после выплаты залога. При этом сумма залога не разглашается.
«В конце января я вместе с супругой провёл несколько дней в Мексике. Я не собирался возить с собой пистолет, я просто забыл, что он лежит в моей сумке. После задержания я сотрудничал с полицией, выплатил штраф и вернулся домой. Хотел бы извиниться за ошибку. Считаю этот вопрос закрытым», — приводит слова Кайла Буша ESPN.
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