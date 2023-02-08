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«Макларен» раскрыл название нового болида

«Макларен» раскрыл название нового болида
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Пресс-служба «Макларена» сообщила о названии своего нового автомобиля. Новый болид будет называться MCL60 — в честь 60-летия выступлений команды в Формуле-1.

Напомним, британская команда проведёт презентацию новой машины 13 февраля 2023 года.

В предстоящем сезоне пилотами команды будут британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри. Пиастри заменит в составе коллектива Даниэля Риккардо, перешедшего на роль третьего пилота в «Ред Булл».

По итогам сезона-2022 «Макларен» занял пятое место в Кубке конструкторов.

График презентаций сезона-2023:

«Альфа Таури» — 11 февраля;
«Макларен» — 13 февраля;
«Астон Мартин» — 13 февраля;
«Феррари» — 14 февраля;
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.

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