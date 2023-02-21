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«КАМАЗ-мастер» провёл командное первенство по ледовым гонкам. Видео

«КАМАЗ-мастер» провёл командное первенство по ледовым гонкам. Видео
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17 февраля российский гоночный коллектив «КАМАЗ-мастер» провёл командное первенство по ледовым гонкам. По регламенту соревнований в распоряжении всех шести пилотов было три одинаковых автомобиля – КАМАЗ-435091 К5, КАМАЗ-43509К капотной компоновки и КАМАЗ-43509 традиционной компоновки. Каждый гонщик проехал одинаковое количество кругов по ледяной трассе. В зачёте учитывалось лучшее время прохождения круга.

Победителем соревнований стал Айрат Мардеев. Второе место досталось Антону Шибалову. Тройку сильнейших замкнул Эдуард Николаев.

Посмотреть видеозапись можно на официальном канале команды «КАМАЗ-мастер» в YouTube.

Напомним, «КАМАЗ-мастер» не принимал участия в последнем престижном ралли-марафоне «Дакар». Российская команда приняла такое решение, не пожелав подписывать специальную анкету Международной автомобильной федерации (ФИА), в которой осуждается российская спецоперация на Украине.

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