Кто достоин звания лучшего гонщика в истории России? Решаете вы!

Сложный выбор: тут пилоты Формулы-1, покорители «Дакара», дрифтеры и не только.

Российские пилоты постепенно возвращаются в международные гонки. Да, речь на данный момент не идёт про Формулу-1, и всё-таки сразу два бывших пилота Ф-1 снова окажутся за рулём. Даниил Квят поедет в чемпионате мира по гонкам на выносливость, включая легендарные «24 часа Ле-Мана», а Никита Мазепин попробует свои силы в Азиатской серии Ле-Ман.



По такому поводу, а также просто в связи с затянувшимся межсезоньем мы решили выяснить: кого из российских гонщиков вы считаете сильнейшим в истории? Оговоримся: мы берём в расчёт выступления пилотов с 1992 года и делаем акцент на их успехах в международных соревнованиях.

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