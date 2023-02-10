Кто достоин звания лучшего гонщика в истории России? Решаете вы!

Российские пилоты постепенно возвращаются в международные гонки. Да, речь на данный момент не идёт про Формулу-1, и всё-таки сразу два бывших пилота Ф-1 снова окажутся за рулём. Даниил Квят поедет в чемпионате мира по гонкам на выносливость, включая легендарные «24 часа Ле-Мана», а Никита Мазепин попробует свои силы в Азиатской серии Ле-Ман.
По такому поводу, а также просто в связи с затянувшимся межсезоньем мы решили выяснить: кого из российских гонщиков вы считаете сильнейшим в истории? Оговоримся: мы берём в расчёт выступления пилотов с 1992 года и делаем акцент на их успехах в международных соревнованиях.
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Владимир Чагин
Царь «Дакара»: на счету Чагина рекордные семь побед в грузовом зачёте. Со скоростью Владимира не мог справиться никто из соперников — как внутри «КАМАЗ-мастер», так и за пределами команды.
Даниил Квят
Самый успешный российский гонщик в Формуле-1: на счету Даниила три подиума, один быстрейший круг и почти шесть полных сезонов в чемпионате мира. А до Ф-1 — чемпионство в GP3 и Альпийской Формуле «Рено».
Эдуард Николаев
Четырёхкратный победитель «Дакара» в качестве пилота (2013, 2017-2019), плюс ещё один ралли-марафон Эдуард выиграл как механик в экипаже Владимира Чагина.
Виталий Петров
Первый боевой гонщик Формулы-1 из России. Виталий пробился в Ф-1, несмотря на поздний старт карьеры и резкое продвижение вперёд: по сути, почти всё европейское гоночное «образование» Петров получил в GP2, где за три с половиной сезона дошёл до звания вице-чемпиона. В Ф-1 — подиум и сильные выступления на фоне опытных Хайдфельда и Ковалайнена. Упомянем также два третьих места на «24 часах Ле-Мана» — в категории LMP2 и затем в «абсолюте».
Фирдаус Кабиров
Второй номер «КАМАЗ-мастер» в 2000-х, в хороший день вполне мог навязать борьбу даже Чагину. Кабиров дважды выиграл ралли-марафон «Дакар», причём в 2009-м опередил напарника всего на несколько минут. Победитель первого в истории ралли «Шёлковый путь» в том же 2009 году.
Сергей Карякин
Победитель ралли-марафона «Дакар-2017» в зачёте квадроциклов. Затем перешёл в зачёт мотовездеходов, где сумел занять второе место в 2020 году.
Дмитрий Сотников
Самый успешный гонщик «КАМАЗ-мастер» в последних сезонах. Дмитрий выиграл «Дакары» 2021 и 2022 годов, до этого дважды став вторым. Также на его счету сразу четыре выигранных ралли «Шёлковый путь».
Андрей Каргинов
Двукратный победитель «Дакара» — в 2014 и 2020 годах. В 2013 году запомнился всем финишем на последнем этапе на трёх колёсах. При этом Каргинов проехал гонку с почти не залеченным переломом ноги, что не помешало ему занять третье место. Победитель ралли «Шёлковый путь» 2018 года.
Алексей Лукьянюк
Двукратный победитель чемпионата Европы по ралли — в 2018 и 2020 годах. В 2016-м и 2019-м становился вице-чемпионом серии. Многократно получал награду имени Колина Макрея за наиболее зрелищное выступление на этапе ERC.
Виктор Московских
Первый победитель «Дакара» в составе команды «КАМАЗ-мастер» — и первый российский пилот, выигравший гонку. В 1996 году экипаж Московских опередил Карела Лопрайса. В 1995 году стал победителем трансконтинентального «Мастер-ралли» по маршруту Париж-Пекин.
Михаил Алёшин
Чемпион Мировой серии «Рено» 2010 года, бронзовый призёр «старой» Формулы-2. На счету Алёшина — два подиума в серии IndyCar и третье место на «24 часах Ле-Мана» 2019 года в одном экипаже с Петровым и Вандорном.
Аркадий Цареградцев
Чемпион RDS GP 2022 года, вице-чемпион Интерконтинентального Кубка ФИА по дрифту 2017 года. Также на счету Аркадия много других побед в различных чемпионатах по дрифту.
Айрат Мардеев
Чемпион ралли-марафона «Дакар» 2015 года. Также на его счету два вторых и два третьих места на гонке. Двукратный победитель ралли «Шёлковый путь» — в 2012 и 2016 годах.
Роман Русинов
Чемпион мира в гонках на выносливость WEC 2015 года в зачёте LMP2. Также на счету экипажа Русинова одно серебро и две бронзы. В 2018 году выиграл Европейскую серию Ле-Ман. На «24 часах Ле-Мана» стал вторым в своём классе в 2016 году и третьим — в 2015-м. В 2018-м экипаж Русинова выиграл гонку, но после финиша получил спорную дисквалификацию.
Роберт Шварцман
Первый чемпион обновлённой Формулы-3, вице-чемпион Формулы-2. Об уровне Роберта говорит тот факт, что «Феррари» продолжает работать с пилотом даже после разрыва всех связей с «СМП Рейсинг».
Евгений Новиков
Самый успешный российский раллист. В 2008-2013 годах на регулярной основе принимал участие в чемпионате мира по ралли, причём в 2009 и 2011-2013 годах — в топ-категории WRC. В сезоне-2012 завоевал два подиума, дважды заняв второе место.
Георгий Чивчян
Двукратный чемпион и двукратный вице-чемпион RDS GP, двукратный победитель Интерконтинентального кубка ФИА по дрифту — 2018 и 2019 годов. Победитель множества других соревнований. Самый именитый российский дрифтер.
Сергей Сироткин
Третий в истории россиянин в Формуле-1. Пришёл в «Уильямс» в провальный для команды год, но опередил в квалификациях Лэнса Стролла и в целом был неплох. На счету Сироткина две бронзы в GP2, в том числе в дебютный сезон в составе средненького «Рапакса».
Владимир Васильев
Победитель Кубка мира ФИА по ралли-рейдам 2014 года и Кубка мира ФИА по бахам 2020 года. Также на счету Васильева победа на ралли-марафоне «Африка Эко Рейс» 2017 года. Лучший результат на «Дакаре» — пятое место в 2015 году.
Леонид Новицкий
Единственный в истории российский гонщик, попавший в топ-3 легкового зачёта «Дакара». В паре со штурманом Константином Жильцовым Новицкий занял третье место на ралли-марафоне 2013 года. В 2010 и 2011 годах становился победителем Кубка мира ФИА по ралли-рейдам.
Тимур Тимерзянов
Тимур является трёхкратным чемпионом Европы по ралли-кроссу — в 2010, 2012 и 2013 годах. С 2014 года выступал в чемпионате мира по ралли-кроссу. Наибольших успехов добился в сезоне-2019, когда выиграл этап в Спа, ещё дважды поднялся на подиум и занял пятое место в общем зачёте.
Виктор Шайтар
В 2015 году вместе с Андреа Бертолини и Алексеем Басовым стал победителем «24 часов Ле-Мана» в категории GTE Am. В том же сезоне стал чемпионом мира по гонкам на выносливость в данной категории. На «24 часах Ле-Мана» 2016 года стал третьим уже в категории LMP2 в одном экипаже с Виталием Петровым и Кириллом Ладыгиным. В 2013-2014 годах выиграл в своей категории Европейскую серию Ле-Ман.
Сергей Шмаков
Победитель Кубка мира ФИА по ралли-рейдам 2006 года. За два года до этого выиграл Кубок в категории заднеприводных автомобилей. На ралли-марафоне «Дакар-2007» занял 11-е место в абсолютном зачёте.
Борис Гадасин
Двукратный победитель Кубка ФИА по внедорожным бахам — в 2007 и 2009 годах. В 2012 году выиграл ралли-марафон «Шёлковый путь». В последние годы выступает на ралли на автомобилях, созданных его собственной командой.
Артём Маркелов
Ветеран GP2 и Формулы-2 являлся одним из любимейших гонщиков среди болельщиков и специалистов. На счету Артёма две победы в Монако и звание вице-чемпиона в 2017 году, когда он проиграл только Шарлю Леклеру.
Никита Мазепин
Четвёртый и пока последний россиянин в Формуле-1. В чемпионате мира проявить себя не смог, но не стоит забывать про вице-чемпионский титул в GP3 и сильный второй сезон в Формуле-2 с двумя победами и множеством ярких гонок.
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