Ферстаппен назвал идеальный состав команды Ф-1, не включив в него Хэмилтона и Леклера

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен сказал, из кого бы, по его мнению, он собрал идеальную команду.

«Я правильно понимаю, что могу выбрать любого на место руководителя и пилота, за исключением себя? Итак, руководитель команды… Из людей, работающих сейчас и способных взяться за это, я бы в любом случае выбрал Кристиана [Хорнера].

Пилоты? Это действительно непросто. Хороших пилотов много. Я выбрал бы опытного гонщика, такого, как Фернандо [Алонсо]. А затем взял бы молодого парня. И посадил бы за руль Ландо [Норриса]. Да, Фернандо и Ландо», – сказал Ферстаппен в интервью YouTube-каналу Mobil 1 The Grid.

Ранее стало известно, что Ферстаппен поборется с Месси, Карри и Мбаппе за звание «Спортсмен года» по версии Laureus.

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