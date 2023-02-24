Даниил Квят приготовил пасту вместе с напарником по команде. Видео

Российский гонщик Даниил Квят принял участие в медиадне команды «Према», в составе которой он будет выступать в WEC.
На медиадне россиянин вместе с напарником Мирко Бортолотти приготовил пасту.
Фото: Из личного архива Даниила Квята
Напомним, весной минувшего года Квят отказался подписывать документ «Обязательство о нейтралитете и мире», выданный Международной автомобильной федерацией (ФИА) пилотам из России и Беларуси, после чего принял решение сосредоточиться на американской гоночной серии NASCAR.
Следующий сезон Квят проведёт в чемпионате WEC в составе команды «Према». Партнёрами Даниила по экипажу станут француженка Дориан Пен и итальянец Мирко Бортолотти.
Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом россиянина стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
- 24 февраля 2023
-
00:51
-
00:24
- 23 февраля 2023
-
23:34
-
23:03
-
22:37
-
22:17
-
21:23
-
21:18
-
20:54
-
20:49
-
20:30
-
19:32
-
19:03
-
18:42
-
18:35
-
18:11
-
17:40
-
17:32
-
16:41
-
16:12
-
15:33
-
15:27
-
14:59
-
14:51
-
14:25
-
14:18
-
13:59
-
13:22
-
13:16
-
12:44
-
12:13
-
12:00
-
11:22
-
11:17
-
11:07