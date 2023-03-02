Компания Liberty Media, владеющая Формулой-1, может приобрести акции «Ливерпуля»

Американская компания Liberty Media, владеющая Формулой-1, заинтересована в том, чтобы инвестировать в английский футбольный клуб «Ливерпуль», сообщает Telegraph.

Нынешние владельцы «Ливерпуля» Fenway Sports Group ищут инвесторов, которые могут стать миноритарным владельцем клуба, и Liberty является одним из претендентов. При этом подчёркивается, что в «Ливерпуле» не готовы к полной продаже и неизвестно, какую долю акций может приобрести Liberty.

Liberty Media владеет Формулой-1 с 2017 года. В прошлом году сообщалось, что компания отклонила предложение о покупке гоночной серии за $ 20 млрд от инвестиционного фонда Саудовской Аравии.

«Ливерпуль» в нынешнем сезоне АПЛ располагается на шестом месте в турнирной таблице после 24 матчей.