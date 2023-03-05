Хэмилтон: получил наслаждение от борьбы с Алонсо. Сильно большего сегодня сделать не мог

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал пятый результат в Гран-при Бахрейна. Британец не сумел сдержать Фернандо Алонсо, ставшего в итоге третьим.

«Я выложился по максимуму. В целом доволен гонкой. Она прошла намного лучше квалификации, я доволен своим выступлением. Думаю, что команда провела отличную работу в плане пит-стопов. Просто, к сожалению, машина сейчас не на том уровне, на каком должна быть.

Я получил наслаждение от борьбы с Алонсо. Ты как пилот всегда надеешься, что окажешься впереди, но, по крайней мере, мы посражались.

Старт был отличным, я отыграл пару мест и опередил Фернандо в четвёртом повороте. Затем у нас было сражение, и я был также близок в какой-то момент к «Феррари». Сильно большего я сегодня сделать не мог», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.