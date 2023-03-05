Леклер поразмышлял, сумел ли бы он защитить третье место от Алонсо, если бы не сошёл

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер ответил на вопрос, удалось бы ему защитить третье место на Гран-при Бахрейна, если бы не сход из-за отказа мотора.
«Астон Мартин» был действительно быстр. Но у меня был некоторый отрыв от людей позади меня, и я всё контролировал на последнем отрезке. Вместе с тем «Астон Мартин» сумел приблизиться, так что точно я не скажу.
Также отмечу, что Бахрейн — довольно специфическая трасса. Я надеюсь, что в следующих гонках картина будет несколько отличаться. Однако мы не можем полагаться только на это. Мы обязаны работать и найти прибавку в скорости», — приводит слова Леклера Motorsport-Total.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +12,0 сек.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +38,6.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +48,1.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +51,0.
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +54,5.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +55,9.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.12,6.
9. Пьер Гасли («Альпин») +1.13,8.
10. Александер Албон («Уильямс») +1.29,8.
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.30,870.
12. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
14. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Таури») +1 круг.
17. Ландо Норрис («Макларен») +2 круга.
Эстебан Окон («Альпин») — сошёл.
Шарль Леклер («Феррари») — сошёл.
Оскар Пиастри («Макларен») — сошёл.
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