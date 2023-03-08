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Култхард: слова Вольфа — удар ниже пояса конструкторам «Мерседеса»

Култхард: слова Вольфа — удар ниже пояса конструкторам «Мерседеса»
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард прокомментировал резкие заявления руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, который сказал, что команда откажется от текущей концепции болида.

«Своими словами Тото Вольф нанёс конструкторам «Мерседеса» удар ниже пояса. Не знаю, где Вольф брал информацию, чтобы делать такие заявления после шести дней жизни болида. Три дня были тесты и три дня в гоночный уикенд на Гран-при Бахрейна. Думаю, это было слишком жёсткое заявление с его стороны, хотя и понятно, что «Мерседесу» придётся менять свою слишком радикальную концепцию», — приводит слова Култхарда Channel 4.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что «Мерседес» уже тестирует в аэротрубе новую модель машины с более широкими боковыми понтонами.

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