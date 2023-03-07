Auto Motor und Sport: «Мерседес» начал тесты новой версии автомобиля

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В настоящий момент немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» прорабатывает концепцию болида с изменёнными (более широкими) боковыми понтонами. Об этом рассказал журналист Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт.

Сообщается, что сейчас модель нового автомобиля уже активно продувается в аэродинамической трубе. Ранее о намерении изменить концепцию нынешнего болида высказывался руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.

Напомним, презентация новой машины «Мерседеса» состоялась 15 февраля. В коллективе решили вернуться к чёрной ливрее машины, при этом сохранили собственную уникальную концепцию боковых понтонов. Авто получило индекс W14. В минувшем сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял третье место в Кубке конструкторов.

«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»: