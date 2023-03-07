Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Auto Motor und Sport: «Мерседес» начал тесты новой версии автомобиля

Auto Motor und Sport: «Мерседес» начал тесты новой версии автомобиля
Аудио-версия:
Комментарии

В настоящий момент немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» прорабатывает концепцию болида с изменёнными (более широкими) боковыми понтонами. Об этом рассказал журналист Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт.

Сообщается, что сейчас модель нового автомобиля уже активно продувается в аэродинамической трубе. Ранее о намерении изменить концепцию нынешнего болида высказывался руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.

Напомним, презентация новой машины «Мерседеса» состоялась 15 февраля. В коллективе решили вернуться к чёрной ливрее машины, при этом сохранили собственную уникальную концепцию боковых понтонов. Авто получило индекс W14. В минувшем сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял третье место в Кубке конструкторов.

«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:

Останется ли Хэмилтон в Ф-1 после провала «Мерседеса» и кто разочаровал в Бахрейне? Разбор Останется ли Хэмилтон в Ф-1 после провала «Мерседеса» и кто разочаровал в Бахрейне? Разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023