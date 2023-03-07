Auto Motor und Sport: «Мерседес» начал тесты новой версии автомобиля

В настоящий момент немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» прорабатывает концепцию болида с изменёнными (более широкими) боковыми понтонами. Об этом рассказал журналист Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт.
Сообщается, что сейчас модель нового автомобиля уже активно продувается в аэродинамической трубе. Ранее о намерении изменить концепцию нынешнего болида высказывался руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.
Напомним, презентация новой машины «Мерседеса» состоялась 15 февраля. В коллективе решили вернуться к чёрной ливрее машины, при этом сохранили собственную уникальную концепцию боковых понтонов. Авто получило индекс W14. В минувшем сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял третье место в Кубке конструкторов.
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
- 7 марта 2023
-
15:42
-
15:04
-
14:19
-
12:46
-
11:58
-
10:50
-
09:59
-
00:43
- 6 марта 2023
-
23:33
-
22:13
-
21:47
-
21:40
-
21:15
-
21:12
-
20:00
-
19:12
-
19:10
-
18:51
-
18:03
-
18:01
-
16:03
-
14:50
-
13:42
-
13:02
-
11:15
-
10:43
-
10:17
-
09:40
-
02:59
-
00:45
-
00:30
-
00:05
-
00:02
- 5 марта 2023
-
23:33
-
23:09