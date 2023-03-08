Брандл: «Астон Мартин» могут стать главными соперниками «Ред Булл» к середине сезона

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл подвёл итоги Гран-при Бахрейна, отметив выступление команды «Астон Мартин» и поделившись ожиданиями от прогресса этой команды в нынешнем сезоне.

«Большая заслуга за эту гонку должна принадлежать „Астон Мартин“ и их пилотам, которые подарили этому этапу энергию своей борьбой. Без них было бы довольно скучно. Фернандо был на этой гоне в своём самом дерзком, агрессивном, неудержимом лучшем виде и занял третье место благодаря чистой решимости. И при этом его шину выдержали его требования.

То мастерство, которое продемонстрировал Фернандо, обгоняя соперников, было блестящим. На это было приятно смотреть.

То же, через что пришлось пройти Строллу, чтобы выйти на стартовую решетку, не говоря уже о том, чтобы финишировать впереди «Мерседеса», было выдающимся, чем-то на грани с невероятным. Я не хочу высказывать негатив, но он значительно поднялся в моих глазах за счёт своей решимости пилотировать, несмотря на травмы, из-за которых он пропустил предсезонные тесты.

Что до перспектив команды в будущем, то эта машина работает во всех типах поворотов, что вселяет в гонщиков уверенность. «Феррари» может быть быстрее на одном круге, но на длинных отрезках это мало что даёт.

Уже к середине сезона «Астон Мартин» могут стать главными соперниками «Ред Булл». И это вдвойне болезненно для «Мерседеса», потому что у этой команды тот же двигатель, коробка передач и задняя подвеска, а также они используют ту же аэродинамическую трубу", — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.