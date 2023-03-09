Сарджент прокомментировал свой дебют в Формуле-1

Американский пилот «Уильямса» Логан Сарджент поделился впечатлениями от дебюта в Формуле-1 в прошедшие выходные. Гонщик заменил Николаса Латифи по окончании сезона-2022.
В первой гонке на Гран-при Бахрейна Логан Сарджент занял 12-е место, не набрав ни одного очка.
«Я вполне доволен дебютной гонкой в Формуле-1. Всё прошло нормально, мы не допускали ошибок, начиная с старта и заканчивая пит-стопами. Также я доволен тем, в каком темпе мы с Албоном смогли выступать. Наверное, я немного нервничал перед установочным кругом, но в гонке удалось поймать хороший ритм и всё стало спокойнее. В целом, мне кажется, в Формуле-1 не ждали такой уровень износа. Деградация шин была похоже на то, что обычно происходит в Формуле-2», — приводит слова Сарджента GP Today.
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