Логан Сарджент назвал самого приятного товарища по команде в карьере

Новичок «Уильямса», американский пилот Логан Сарджент ответил на вопрос по поводу взаимодействия в команде с Александером Албоном

«Даёт ли он мне советы? Да, знаете, пилоты вообще немного держатся особняком. Но не в нашем случае. Это, наверное, самый открытый и честный товарищ по команде, который у меня когда-либо был. С ним очень приятно работать. Очевидно, у него большой опыт. И он очень быстр. Так что для меня работа с ним – действительно хороший ориентир. Внутри команды сформировалась здоровая атмосфера, все работают над достижением одной и той же цели. И, да, я чувствую себя частью семьи после прошедших полутора лет», — сказал Сарджент на пресс-конференции перед Гран-при Бахрейна.

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