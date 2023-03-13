Руководство «Феррари» недовольно, что Вассёр путешествует вместе с Вольфом

Управляющий директор «Феррари» Бенедетто Винья был недоволен решением руководителя команды Фредерика Вассёра отправиться на предсезонные тесты в Бахрейне вместе со своим другом, боссом «Мерседеса» Тото Вольфом. Об этом информирует Corriere della Sera.

При этом подчёркивается, что Вассёр в итальянском гоночном коллективе чувствует себя уверенно, так как понимает, что руководство команды не может позволить себе ещё одну смену руководителя.

В издании также отметили недовольство пилота Шарля Леклера нынешним положением дел. Ранее сообщалось, что после Гран-при Бахрейна Шарль будто бы запрашивал личную встречу с президентом «Скудерии» Джоном Элканном.

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